Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochmittag im Minus

Um 12:28 Uhr ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 203,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'800 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 203,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 205,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'497 Flughafen Zürich-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 198,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 2,36 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.

Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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