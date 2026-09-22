Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagvormittag stärker

Um 09:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 201,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'762 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 201,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'608 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 198,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Flughafen Zürich einen Gewinn von 10,45 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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