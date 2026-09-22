Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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22.09.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 207,60 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 207,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 208,00 CHF aus. Mit einem Wert von 201,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 15'145 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Am 16.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,88 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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