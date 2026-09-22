Flughafen Zürich Aktie News: Anleger schicken Flughafen Zürich am Mittag ins Plus

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,8 Prozent auf 205,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'850 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 205,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 201,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'419 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,80 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,20 CHF am 16.09.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 3,51 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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