Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verliert am Mittwochvormittag

Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 196,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'368 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 196,50 CHF. Bei 197,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 1'315 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 5,14 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,86 CHF belaufen.

Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,42 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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