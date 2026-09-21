Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Mit einem Kurs von 200,20 CHF zeigte sich die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'627 Punkten steht. Bei 200,80 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 200,20 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 572 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 33,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 198,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,45 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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