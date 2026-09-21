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21.09.2026 16:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Nachmittag fester

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Flughafen Zürich konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 200,80 CHF.

Flughafen Zürich
200.41 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 200,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'763 Punkten tendiert. Die Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf 201,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 200,80 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'919 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 32,77 Prozent wieder erreichen. Bei 198,20 CHF fiel das Papier am 16.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 1,29 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,45 CHF je Flughafen Zürich-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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