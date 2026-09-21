Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag stärker

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'748 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 201,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 200,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'868 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,77 Prozent hinzugewinnen. Am 16.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,29 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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