Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 226,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 226,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 225,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 685 Flughafen Zürich-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 15,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.05.2026 auf bis zu 212,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 5,84 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,87 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Flughafen Zürich am 28.08.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 31.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,43 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich im Plus: Aktie trotzt System-Teilausfall und Drosselung

Flughafen Zürich-Aktie dennoch leichter: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert

Flughafen Zürich-Aktie fester: Flugbewegungen steigen auch im Juli weiter