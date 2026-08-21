Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Freitagmittag an Boden

Das Papier von Flughafen Zürich konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 226,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'113 Punkten tendiert. Bei 227,60 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,60 CHF. Bisher wurden heute 2'017 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 17,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.05.2026 bei 212,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,17 Prozent.

Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,87 CHF belaufen.

Am 28.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 31.08.2027 dürfte Flughafen Zürich die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,43 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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