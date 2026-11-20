Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 213,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die Flughafen Zürich-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 213,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,60 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'776 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 24,81 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 186,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 12,73 Prozent Luft nach unten.

Flughafen Zürich-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,88 CHF aus.

Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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