Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 214,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'609 Punkten steht. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 215,60 CHF zu. Bei 212,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5'495 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 19,50 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 186,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,88 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,42 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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