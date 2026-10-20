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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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20.10.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag im Aufwind

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 195,30 CHF.

Flughafen Zürich
194.16 CHF 0.63%
Kaufen Verkaufen

Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 195,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 195,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,50 CHF. Zuletzt wechselten 1'343 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 26,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 186,40 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Abschläge von 4,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,86 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,42 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’218.95 13.97 SJZBBU
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SMI-Kurs: 14’347.56 20.10.2026 10:33:36
Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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