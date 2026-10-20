Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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20.10.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Das Papier von Flughafen Zürich konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 196,30 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 196,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'319 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 196,70 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'448 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 26,37 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 5,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,86 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Flughafen Zürich einen Gewinn von 10,42 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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