Flughafen Zürich Aktie News: Anleger greifen bei Flughafen Zürich am Dienstagmittag zu

Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 194,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'239 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 196,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 193,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'279 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 37,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 4,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,86 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,42 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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