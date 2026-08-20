Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 228,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'242 Punkten tendiert. Die Flughafen Zürich-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 228,80 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'617 Flughafen Zürich-Aktien.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 212,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Mit einem Kursverlust von 6,99 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,87 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.08.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 31.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,43 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich im Plus: Aktie trotzt System-Teilausfall und Drosselung

Flughafen Zürich-Aktie dennoch leichter: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert

Flughafen Zürich-Aktie fester: Flugbewegungen steigen auch im Juli weiter