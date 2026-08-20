Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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20.08.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Flughafen Zürich
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 225,20 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 225,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 225,00 CHF. Bei 227,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 8'188 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 18,38 Prozent Luft nach oben. Am 18.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 5,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,87 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.
Flughafen Zürich wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 28.08.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 31.08.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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