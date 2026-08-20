Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 228,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 228,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'149 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2026 bei 212,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 6,91 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Flughafen Zürich am 28.08.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 31.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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