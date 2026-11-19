Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 217,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'953 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 219,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 218,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'417 Flughafen Zürich-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 22,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 186,40 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,26 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,88 CHF.

Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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