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19.11.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 212,80 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 212,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'838 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 212,40 CHF. Bei 218,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'766 Flughafen Zürich-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 20,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.
Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,88 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,42 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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