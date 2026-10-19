Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Flughafen Zürich-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 193,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'201 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 193,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Flughafen Zürich-Aktie ging bis auf 192,30 CHF. Bei 193,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 1'811 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 27,27 Prozent niedriger. Bei 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,86 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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