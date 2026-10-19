Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Flughafen Zürich-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 192,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 192,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'479 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 38,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 186,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 3,22 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Flughafen Zürich-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,86 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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