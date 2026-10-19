Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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19.10.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 193,10 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 193,10 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'214 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie gab in der Spitze bis auf 192,30 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 193,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'208 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 186,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,86 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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