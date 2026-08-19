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19.08.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag gefragt

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag gefragt

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 225,40 CHF.

Flughafen Zürich
224.09 CHF -0.33%
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Um 09:28 Uhr stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 225,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'186 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 226,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 225,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 1'742 Stück.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 15,45 Prozent niedriger. Bei 212,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,59 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.08.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 31.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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