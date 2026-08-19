Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 227,20 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'232 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 227,40 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 10'315 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 14,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2026 (212,80 CHF). Mit Abgaben von 6,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Flughafen Zürich am 28.08.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 31.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie
Flughafen Zürich-Aktie dennoch leichter: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Flughafen Zürich-Aktie fester: Flugbewegungen steigen auch im Juli weiter
Flughafen Zürich-Aktie leichter: Passagiere müssen aus Skymetro evakuiert werden
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
Analysen zu Flughafen Zürich AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Flughafen Zürich am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.