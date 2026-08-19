Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Nachmittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'232 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 227,40 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 10'315 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 14,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2026 (212,80 CHF). Mit Abgaben von 6,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Flughafen Zürich am 28.08.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 31.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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