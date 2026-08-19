Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 226,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'164 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 226,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'537 Flughafen Zürich-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. 17,96 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 212,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 5,84 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,87 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.08.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 31.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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