Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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19.08.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Mittag fester
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 226,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 226,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'164 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 226,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'537 Flughafen Zürich-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. 17,96 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 212,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 5,84 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,87 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.08.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 31.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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