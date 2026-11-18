Die Flughafen Zürich-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 217,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'019 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Flughafen Zürich-Aktie ging bis auf 217,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'635 Flughafen Zürich-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 18,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (186,40 CHF). Mit einem Kursverlust von 14,26 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Flughafen Zürich möglicherweise am 10.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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