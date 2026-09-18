Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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18.09.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 201,40 CHF.
Der Flughafen Zürich-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 201,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'675 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Flughafen Zürich-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 201,20 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 201,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'986 Flughafen Zürich-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,37 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,20 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 1,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,88 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.
Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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