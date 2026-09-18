Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit Verlusten

Der Flughafen Zürich-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 201,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'675 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Flughafen Zürich-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 201,20 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 201,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'986 Flughafen Zürich-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,37 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,20 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 1,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,88 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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