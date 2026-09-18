Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag in Rot

Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 199,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'572 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Flughafen Zürich-Aktie bei 198,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 201,40 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'813 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Bei 198,20 CHF fiel das Papier am 16.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,46 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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