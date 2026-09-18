Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 201,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'708 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 201,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,40 CHF. Zuletzt wechselten 8'769 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 32,50 Prozent zulegen. Am 16.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 1,49 Prozent wieder erreichen.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,46 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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