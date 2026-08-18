Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagvormittag Verlust reich

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 223,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'176 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 223,20 CHF ab. Bei 224,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'106 Flughafen Zürich-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 19,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2026 bei 212,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,79 CHF belaufen.

Am 28.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,40 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie dennoch leichter: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert

Flughafen Zürich-Aktie fester: Flugbewegungen steigen auch im Juli weiter

Flughafen Zürich-Aktie leichter: Passagiere müssen aus Skymetro evakuiert werden