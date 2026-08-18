Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagvormittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 223,20 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 223,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'176 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 223,20 CHF ab. Bei 224,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'106 Flughafen Zürich-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 19,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2026 bei 212,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.
Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,79 CHF belaufen.
Am 28.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.
In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,40 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie
Flughafen Zürich-Aktie dennoch leichter: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Flughafen Zürich-Aktie fester: Flugbewegungen steigen auch im Juli weiter
Flughafen Zürich-Aktie leichter: Passagiere müssen aus Skymetro evakuiert werden
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
Analysen zu Flughafen Zürich AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.