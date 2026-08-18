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18.08.2026 16:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Mit einem Kurs von 224,60 CHF zeigte sich die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Flughafen Zürich
223.08 CHF -1.10%
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Die Flughafen Zürich-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 224,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'156 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 225,60 CHF an. Im Tief verlor die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 222,20 CHF. Bei 224,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 10'248 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Bei 212,80 CHF fiel das Papier am 18.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 5,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,79 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Flughafen Zürich am 28.08.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 31.08.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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