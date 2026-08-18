Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 223,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'108 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Flughafen Zürich-Aktie bei 222,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,60 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 7'087 Aktien.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 16,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 212,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Mit einem Kursverlust von 4,92 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,79 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 28.08.2026 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 31.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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