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17.11.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 220,00 CHF.
Das Papier von Flughafen Zürich gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 220,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'277 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 219,80 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 220,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'077 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 186,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 15,27 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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