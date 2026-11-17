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17.11.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Flughafen Zürich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 219,40 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 219,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'211 Punkten steht. In der Spitze fiel die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 219,00 CHF. Bei 220,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3'230 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,51 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 186,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,04 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,88 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Flughafen Zürich einen Gewinn von 10,42 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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