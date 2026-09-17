Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 202,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert. Bei 203,60 CHF erreichte die Flughafen Zürich-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 202,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'598 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Mit einem Zuwachs von 31,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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