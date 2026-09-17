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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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17.09.2026 16:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit Abschlägen

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 201,20 CHF ab.

Flughafen Zürich
201.23 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 201,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'702 Punkten steht. Bei 200,60 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 202,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 11'561 Stück.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 24,53 Prozent niedriger. Bei 198,20 CHF fiel das Papier am 16.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 1,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,88 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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