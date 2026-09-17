Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 202,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'608 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 203,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 202,60 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 4'829 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 31,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 198,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,46 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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