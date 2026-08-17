Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verbilligt sich am Vormittag

Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 228,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'298 Punkten notiert. Bei 228,40 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 229,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'531 Flughafen Zürich-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 16,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,80 CHF. Dieser Wert wurde am 18.05.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 7,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,79 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.08.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 31.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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