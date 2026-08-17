Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verliert am Montagnachmittag

Die Flughafen Zürich-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 225,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'213 Punkten steht. In der Spitze fiel die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 224,60 CHF. Mit einem Wert von 229,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 10'636 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 15,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,80 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 5,59 Prozent Luft nach unten.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,79 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.08.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Flughafen Zürich möglicherweise am 31.08.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,40 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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