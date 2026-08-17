Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Montagmittag leichter

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 227,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 226,60 CHF. Bei 229,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4'943 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Am 18.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,80 CHF. Mit Abgaben von 6,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,79 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.08.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 31.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,40 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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