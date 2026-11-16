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16.11.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Anleger greifen bei Flughafen Zürich am Vormittag zu
Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Flughafen Zürich legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 220,60 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 220,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'346 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 220,80 CHF. Bei 220,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'916 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,85 Prozent. Bei 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,50 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,88 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,42 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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