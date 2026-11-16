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16.11.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Anleger schicken Flughafen Zürich am Nachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt wies die Flughafen Zürich-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 221,60 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 221,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 221,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 13'508 Flughafen Zürich-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. 20,31 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 186,40 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 18,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,88 CHF.
Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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