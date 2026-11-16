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16.11.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Montagmittag gesucht
Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Flughafen Zürich-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 220,40 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 220,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'356 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 221,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 220,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'800 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,96 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 186,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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