Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich fällt am Freitagvormittag

Der Flughafen Zürich-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 194,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'225 Punkten notiert. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 194,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 195,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 936 Stück.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,35 Prozent. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 186,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,86 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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