Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich fällt am Freitagvormittag
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 194,10 CHF.
Der Flughafen Zürich-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 194,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'225 Punkten notiert. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 194,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 195,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 936 Stück.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,35 Prozent. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 186,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,86 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie
Flughafen Zürich-Aktie gesucht: Bund bewilligt Bezüge aus Flugpetrol-Pflichtlager
Aktie im Blick: Flughafen Zürich steigert Passagierzahl im September
Flughafen Zürich-Aktie dreht ins Plus: Passagierrekord am vergangenen Sonntag
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
Analysen zu Flughafen Zürich AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Flughafen Zürich am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.