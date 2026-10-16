Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 194,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'283 Punkten tendiert. Die Flughafen Zürich-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 196,00 CHF aus. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,10 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 195,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'328 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 186,40 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,86 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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