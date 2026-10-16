Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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16.10.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 195,80 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 195,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten tendiert. Die Flughafen Zürich-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 196,00 CHF. Bei 195,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 7'466 Stück.
Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 26,56 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,86 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.
Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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