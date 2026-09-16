Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit Einbussen

Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 199,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'487 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 199,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 199,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 960 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,90 CHF. Dieser Wert wurde am 15.09.2026 erreicht. Abschläge von 0,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,88 CHF belaufen.

Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,46 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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