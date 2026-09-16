Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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16.09.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt ging es für die Flughafen Zürich-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 199,40 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 199,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'511 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 198,20 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 199,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 10'025 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 25,21 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2026 Kursverluste bis auf 198,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.
Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.
Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,46 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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