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16.09.2026 12:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag im Minus

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag im Minus

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 198,70 CHF.

Flughafen Zürich
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Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 198,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'537 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 198,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 199,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'364 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,17 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2026 auf bis zu 198,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 0,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,88 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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